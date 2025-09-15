Большое интервью Аллы Пугачёвой за пять дней набрало почти 17 млн просмотров
Большое интервью российской певицы Аллы Пугачёвой журналистке Екатерине Гордеевой собрало более 16,8 млн просмотров на YouTube за пять дней после публикации, сообщает Zakon.kz.
Беседа продолжительностью свыше трех с половиной часов стала самым популярным видео на канале.
Под видео с Пугачёвой уже оставлено более 137 тыс. комментариев, при этом тема интервью активно обсуждается в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва впервые за долгое время дала большое интервью и обратилась к своим поклонникам, проживающим в России.
