#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
541.18
636.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
541.18
636.05
6.52
Культура и шоу-бизнес

Большое интервью Аллы Пугачёвой за пять дней набрало почти 17 млн просмотров

Алла Пугачёва, интервью, Катерина Гордеева , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 01:11 Фото: Instagram/alla_orfey
Большое интервью российской певицы Аллы Пугачёвой журналистке Екатерине Гордеевой собрало более 16,8 млн просмотров на YouTube за пять дней после публикации, сообщает Zakon.kz.

Беседа продолжительностью свыше трех с половиной часов стала самым популярным видео на канале.

Под видео с Пугачёвой уже оставлено более 137 тыс. комментариев, при этом тема интервью активно обсуждается в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва впервые за долгое время дала большое интервью и обратилась к своим поклонникам, проживающим в России. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Альназарова и Бейсембаев лично проверили, как питаются школьники по новому стандарту
19:00, 11 сентября 2025
Альназарова и Бейсембаев лично проверили, как питаются школьники по новому стандарту
Здесь формируется будущее: как выглядит комфортная школа в столичном жилом массиве Уркер
21:02, 10 сентября 2025
Здесь формируется будущее: как выглядит комфортная школа в столичном жилом массиве Уркер
В России назвали самого богатого артиста
21:09, 06 сентября 2025
В России назвали самого богатого артиста
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: