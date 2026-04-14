Домашних животных бесплатно вакцинируют от бешенства в Костанае

Бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства проведут в Костанае, сообщает Zakon.kz.

"Наша газета" пишет, что впервые акция по вакцинации против бешенства и чипированию домашних питомцев пройдет в областном центре. Привить своих любимцев, как собак, так и кошек, приглашают жителей района Костанай-2.

Мероприятие организовал городской акимат совместно с ветеринарной службой. Акция пройдет 18 апреля с 10:00 до 18:00 в районе школы №122.

"Акция "Зеленый коридор" направлена на профилактику бешенства и повышение уровня ответственности владельцев домашних животных. Установим палатки, в них будут находиться врачи ветеринарных клиник, осуществляющие чипирование собак. Каждая палатка будет оснащена компьютерной техникой для оперативного внесения данных в базу "Танба". Стоимость одного чипа, по информации ветклиник, составит 2000 тенге", – рассказала руководитель отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Мира Казкеева.

Здесь же можно будет привить домашних питомцев против бешенства. Эту услугу бесплатно для населения предоставит ветеринарная станция города.

В этот раз на акцию приглашают жителей микрорайона Костанай-2, но в отделе предпринимательства заверили, что она пройдет и в других районах.

