Тигренка и львенка нашли в частном доме в Дагестане

Минприроды Дагестана заявило о том, диких животных незаконно содержали в частном доме, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Минприроды и уголовного розыска обнаружили трехмесячного тигренка и десятимесячного льва в городе Кизляре. Диких животных изъяли – тигренка уже передали в питомник на базе экотуркомплекса "Главрыба".

"В настоящее время проводятся процессуальные мероприятия, по результатам которых будут приняты соответствующие меры", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что домашних животных призвали приносить на корм хищникам в датский зоопарк.