Тигренка и львенка нашли в частном доме в Дагестане
Фото: pixabay
Минприроды Дагестана заявило о том, диких животных незаконно содержали в частном доме, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники Минприроды и уголовного розыска обнаружили трехмесячного тигренка и десятимесячного льва в городе Кизляре. Диких животных изъяли – тигренка уже передали в питомник на базе экотуркомплекса "Главрыба".
"В настоящее время проводятся процессуальные мероприятия, по результатам которых будут приняты соответствующие меры", – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что домашних животных призвали приносить на корм хищникам в датский зоопарк.
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