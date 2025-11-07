Вертолет с пассажирами упал на частный дом в Дагестане

В Дагестане, в населенном пункте Ачи-Су, вертолет упал на частный нежилой дом, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", всего на борту воздушного судна находились семь человек, трое из которых погибли внутри, а один смог выбраться и скончался снаружи. Известно, что госпитализированные находятся в тяжелом состоянии.

По данным регионального управления МЧС, вертолет направлялся из Кизляра и Избербаш.

В августе сообщалось, что в Казахстане приостановили полеты легкой авиации.