Вертолет с пассажирами упал на частный дом в Дагестане
Фото: ГУ МЧС по Дагестану
В Дагестане, в населенном пункте Ачи-Су, вертолет упал на частный нежилой дом, сообщает Zakon.kz.
Как пишут "Известия", всего на борту воздушного судна находились семь человек, трое из которых погибли внутри, а один смог выбраться и скончался снаружи. Известно, что госпитализированные находятся в тяжелом состоянии.
По данным регионального управления МЧС, вертолет направлялся из Кизляра и Избербаш.
В августе сообщалось, что в Казахстане приостановили полеты легкой авиации.
