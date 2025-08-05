Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Президент Украины сообщил, что 5 августа поговорил по телефону с Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Продуктивный разговор с президентом Трампом. Главное – это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и длительного мира. Действительно, нужно как можно скорее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Уже много месяцев могло бы быть без войны, если бы россияне ее не затягивали", – сообщил Зеленский.

По его словам, сегодня они скоординировали позиции Украины и Соединенных Штатов.





"Обсудили совместные европейские решения, которые могут помочь нашей обороне. Сейчас уже есть решения Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании – более чем на миллиард долларов на американское оружие, которое получит Украина. Спасибо! Это взаимодействие с странами НАТО будет продолжаться", – отметил украинский президент.

Ранее сообщалось, что Трамп дал России 10-12 дней на урегулирование конфликта в Украине.

