События вокруг Украины: США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 425 млн долларов
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Власти США заявили, что Украина получит очередной пакет военной помощи на общую сумму 425 млн долларов, сообщает Zakon.kz.
- Власти США заявили, что Украина получит очередной пакет военной помощи на общую сумму 425 млн долларов. Он включает помощь из запасов американского Минобороны на сумму до 125 миллионов долларов для удовлетворения боевых потребностей Украины, а также 300 миллионов долларов из средств "Инициативы содействия безопасности Украины" (USAI) укрепления противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе, говорится в пресс-релизе военного ведомства США.
- Президент Украины Владимир Зеленский назначил полковника Сергея Лупанчука новым командующим Силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ Зеленского обнародован на сайте президента Украины 3 ноября.
- Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что представители ЕС и США не принуждают Украину проводить переговоры с Россией. Ранее американский телеканал NBC News сообщил со ссылкой на свои источники, что чиновники США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность мирных переговоров с Россией.
- Президент Украины Владимир Зеленский отказался считать ситуацию на фронте патовой, таким образом он прокомментировал слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного.
- В центре Киева демонтируют советскую звезду с обелиска "Город-герой Киев" на Галицкой площади. Площадь переименовали в Галицкую 9 февраля, до этого она называлась площадь Победы.
- Служба безопасности Украины сообщила патриарху РПЦ Кириллу, что против него в Украине заведено уголовное дело по трем статьям: о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; об оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и о ведении агрессивной войны.
Следствие, в частности, обвиняет Кирилла в распространении антиукраинской пропаганды Кремля среди верующих.
- Российские средства ПВО уничтожили в ночь на субботу четыре БПЛА над территориями Белгородской и Курской областей, сообщило Минобороны РФ. А Вооруженные силы Украины сообщили о двух сбитых дронах-камикадзе, запущенных с территории Курской области.
- Соединенные Штаты начали отправлять в Украину менее крупные партии военной помощи, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, таким образом они смогут продолжать поддерживать Киев в условиях, когда члены Конгресса США пока не могут договориться о дополнительном финансировании Украины.
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