Около 50 тысяч учителей вышли на забастовку в Австралии

По информации издания 9News, учителя говорят, что их перегружают работой и недооценивают. Кроме того они требуют лучшей оплаты и условий труда

Отмечается, что протесты начались после того, как профсоюз учителей отверг предложение правительства о повышении заработной платы в течение трех лет, потребовав вместо этого решить вопрос нехватки педагогов и повысить безопасность на рабочих местах.

Как уточняется, для решения проблемы представители профсоюза и кабмина планируют провести переговоры в комиссии по трудовым отношениям Квинсленда.

Thousands of Queensland teachers walked off the job, marching on Parliament in a record strike.



They say they are overworked and undervalued, demanding better pay and conditions. #9News



MORE: https://t.co/hvXW7RJOXg pic.twitter.com/jOIo83dgHW