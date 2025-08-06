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Мир

Около 50 тысяч учителей вышли на забастовку в Австралии

учителя вышли на рекордную забастовку в Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 22:21 Фото: pixabay
Около 50 тыс. педагогов в австралийском штате Квинсленд вышли на забастовку впервые за 15 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации издания 9News, учителя говорят, что их перегружают работой и недооценивают. Кроме того они требуют лучшей оплаты и условий труда

"Забастовка, в которой приняли участие 48 тыс. учителей, затронула все 1266 государственных школ Квинсленда и 560 тыс. учащихся", – говорится в сообщении.

Отмечается, что протесты начались после того, как профсоюз учителей отверг предложение правительства о повышении заработной платы в течение трех лет, потребовав вместо этого решить вопрос нехватки педагогов и повысить безопасность на рабочих местах.

Как уточняется, для решения проблемы представители профсоюза и кабмина планируют провести переговоры в комиссии по трудовым отношениям Квинсленда.

Ранее сообщалось, что в Казахстане втрое сократился дефицит директоров школ.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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