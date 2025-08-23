Туристка нашла жемчужину возрастом 100 миллионов лет

В австралийском штате Квинсленд обнаружили окаменелую жемчужину возрастом около 100 миллионов лет, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC, находку диаметром почти два сантиметра сделала туристка в 2019 году в районе Ричмонд, известном значительными палеонтологическими открытиями. Женщина помогала в раскопах в качестве волонтера.

По словам ученых, которые потратили два года на изучение, этот артефакт невероятно ценный. Жемчужина образовалась внутри раковины гигантского моллюска Inoceramus, обитавшего во внутреннем море Эроманга, которое 100 миллионов лет назад покрывало территорию современной Австралии.

"Это лишь третья подтвержденная доисторическая жемчужина в Австралии и первая такого размера", – говорится в публикации.

Две предыдущие находки, сделанные в Кубер-Педи, были меньше.

Открытие помогает понять, как древние организмы адаптировались к изменениям климата. Моллюски формировали жемчуг вокруг раздражителей точно так же, как их современные потомки. Изучение таких находок позволяет прогнозировать реакцию современных экосистем на изменения окружающей среды.

Ранее сообщалось, что филиппинский рыбак 10 лет хранил жемчужину, которая может стоить 100 миллионов долларов.