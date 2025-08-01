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События

В Казахстане втрое сократился дефицит директоров школ

Школьный учитель, учитель, педагог, школьный преподаватель, школа, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 08:37 Фото: freepik
В Казахстане значительно снизился дефицит директоров школ: за время реализации проекта "1000 лидеров изменений в образовании" число вакантных руководящих должностей сократилось более чем втрое, сообщает Zakon.kz.

Как отметили 1 августа в Министерстве просвещения РК, вопрос назначения руководителей школ был рассмотрен на совещании министра просвещения Гани Бейсембаева с заместителями акимов регионов.

С 2023 года по поручению главы государства реализуется стратегический проект по формированию нового поколения управленцев в сфере образования. В республиканский кадровый резерв уже вошли 583 кандидата, успешно прошедшие отбор. В 2025 году обучение продолжают ещё 400 специалистов.

Кроме того, около 4 тысяч действующих директоров школ прошли краткосрочные курсы повышения квалификации в НЦПК "Өрлеу", что, по данным министерства, способствовало укреплению управленческого потенциала и повышению качества менеджмента в образовательных учреждениях.

"Проект дал ощутимый результат, в школах появляются новые, мотивированные управленцы. Теперь важно завершить этот процесс и закрыть все оставшиеся вакансии уже в августе. Речь идет не только о назначении директоров, но и о системном обновлении управленческой культуры в образовании. Это условие реальных изменений и повышения качества образования", – подчеркнул Гани Бейсембаев.

В то же время министр отметил, что в ряде регионов возможности кадрового резерва используются недостаточно. Наибольшая потребность в новых руководителях сохраняется в Алматинской, Карагандинской, Абайской, Павлодарской и Туркестанской областях.

По итогам совещания Бейсембаев поручил в течение августа завершить все назначения, подчеркнув персональную ответственность руководителей региональных управлений образования за выполнение задачи.

А ранее власти Астаны назвали список школ, которые капитально отремонтируют до конца года. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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