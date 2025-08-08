#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.38
629.46
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.38
629.46
6.76
Мир

Армения и Азербайджан подпишут мирный договор в США – Трамп

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 11:23 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 августа примет в Белом доме главу Азербайджана и премьер-министра Армении в рамках "исторического мирного саммита", сообщает Zakon.kz.

Исторический саммит, по словам Трампа, должен положить конец многолетнему конфликту двух стран. 

Вашингтон также подпишет двусторонние соглашения "с обеими странами для совместного использования экономических возможностей", которые помогут раскрыть потенциал Южного Кавказа.

В марте 2025 года Баку и Ереван договорились о мирном соглашении. Однако оно уже несколько месяцев остается неподписанным.

Пашинян и Алиев 10 июля провели переговоры в Абу-Даби. Встреча продлилась более четырех часов, она началась в формате общения делегаций, затем продолжилась тет-а-тет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
Читайте также
Спутники запечатлели редкий снегопад, накрывший Австралию
Мир
08:25, Сегодня
Спутники запечатлели редкий снегопад, накрывший Австралию
Премьер Швеции первым признался, что использует ИИ для принятия решений
Мир
07:57, Сегодня
Премьер Швеции первым признался, что использует ИИ для принятия решений
Разъяренный мужчина чуть не утопил невестку в бассейне на курорте
Мир
06:59, Сегодня
Разъяренный мужчина чуть не утопил невестку в бассейне на курорте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: