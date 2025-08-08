Армения и Азербайджан подпишут мирный договор в США – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 августа примет в Белом доме главу Азербайджана и премьер-министра Армении в рамках "исторического мирного саммита", сообщает Zakon.kz.

Исторический саммит, по словам Трампа, должен положить конец многолетнему конфликту двух стран.

Вашингтон также подпишет двусторонние соглашения "с обеими странами для совместного использования экономических возможностей", которые помогут раскрыть потенциал Южного Кавказа.

В марте 2025 года Баку и Ереван договорились о мирном соглашении. Однако оно уже несколько месяцев остается неподписанным.

Пашинян и Алиев 10 июля провели переговоры в Абу-Даби. Встреча продлилась более четырех часов, она началась в формате общения делегаций, затем продолжилась тет-а-тет.