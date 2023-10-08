Подпишут ли Азербайджан и Армения мирный договор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил переговоры с Арменией по мирному договору в Грузии. По его словам, Баку и Еревану пора продолжить работу над мирным соглашением, которое обсуждается уже несколько лет. Его следует подписать при посредничестве Грузии, сообщает Zakon.kz.

Нужно начать "активную работу" над мирным соглашением между Армений и Азербайджаном при посредничестве Грузии, если Ереван даст на это согласие. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с премьер–министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси, пишет News.am.

По словам Алиева, Грузия должна участвовать в урегулировании отношений Баку и Еревана.

"Если Армения выразит согласие, то в Грузии немедленно начнутся двусторонние и трехсторонние встречи", – заявил Ильхам Алиев.

Алиев подчеркнул, что Грузия занимает "беспристрастную позицию" к целостности стран, поэтому должна быть вовлечена в работу над соглашением. Он также поблагодарил Гарибашвили за готовность помочь, выступив в роли посредника.

4 октября премьер–министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планировал подписать с Ильхамом Алиевым в испанском городе Гранада соглашение о мире и выразил сожаление, что президент Азербайджана в последний момент отказался ехать туда.

Тем временем азербайджанское агентство APA сообщило, что Баку настаивал на участии во встрече турецких представителей, однако получил отказ. Против, в частности, высказались Франция и Германия. Еще одной причиной агентство назвало высказывание главы Евросовета Шарля Мишеля, который заявил о разочаровании решением Баку начать военную операцию.



В Азербайджане отметили, что не видят смысла обсуждать проблемы региона "с далекими от него странами".

19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе. 21 сентября сторонам удалось договориться о прекращении огня.