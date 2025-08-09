Азербайджан и Армения подписали декларацию о мирных отношениях

Лидеры Азербайджана и Армении подписали декларацию о мирных отношениях, в которой подтвердили намерение завершить работу над мирным соглашением, сообщает Zakon.kz.

Документ был подписан 8 августа 2025 года при посредничестве президента США Дональда Трампа, который провел переговоры с лидерами двух стран в Белом доме.

В тексте декларации признается "важность открытия коммуникаций между двумя странами для внутригосударственных, двусторонних и международных перевозок в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и по соседству с ним на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств".

"Эти усилия должны включать обеспечение беспрепятственной связи между основной частью Азербайджанской Республики и ее Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения с взаимной выгодой для международных и внутригосударственных связей Республики Армения", – говорится в документе.

Также признается необходимость "наметить курс на светлое будущее, не связанное конфликтом прошлого, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларацией 1991 года".

"Более 35 лет Армения и Азербайджан вели ожесточенный конфликт, который принес огромные страдания обеим странам… Многие пытались найти решение… но безуспешно. Благодаря этому соглашению нам наконец удалось достичь мира", – цитирует Дональда Трампа сайт Белого дома.

Ранее президент США заявил, что 8 августа примет в Белом доме главу Азербайджана и премьер-министра Армении в рамках "исторического мирного саммита".

Событие прокомментировал и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что это важное историческое достижение.