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Азербайджан и Армения близки к согласованию мирного договора

Азербайджан и Армения, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 10:24 Фото: pexels
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о том, что Армения и Азербайджан практически достигли окончательных договоренностей в вопросе мира, сообщает Zakon.kz.

Также Алиев добавил, что страны продолжат переговоры после того, как закончится климатическая конференция ООН СОР29 в Баку. Информацию об этом 10 ноября 2024 года опубликовали в пресс-службе главы Азербайджана.

"Президент Азербайджана отметил, что значительная задержка Арменией своих предложений по тексту мирного договора негативно повлияла на процесс, но, несмотря на это, стороны близки к достижению окончательной договоренности по тексту документа, и после СОР переговоры продолжатся", – говорится в сообщении.

Отношения Армении и Азербайджана были обострены в том числе на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха. 5 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, которая включала в себя и Нагорный Карабах. Несмотря на это, на границе Азербайджана и Армении все еще периодически происходят вооруженные столкновения.

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