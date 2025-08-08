#АЭС в Казахстане
Мир

Движуха тиктокера: словарь русского языка дополнили новыми терминами

Российская академия наук официально внесла в русский язык новые слова, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 18:22
На днях российская академия наук официально внесла в русский язык 657 новых слов, сообщает Zakon.kz.

Изменения зафиксированы в официальном орфографическом словаре. Таким образом, российская академия наук пополнила список 657 новыми словами, которые отражают как повседневную молодежную речь, так и реалии современной жизни.

Так в списке новичков появились слова, связанные с текущей общественно-политической повесткой. Например, "беспилотник" и "оперштаб".

Кроме того, новыми лексическими единицами теперь считаются популярные разговорные и интернет-термины: "тиктокер", "личка", "движуха", "смузи", "раф" и "пауэрбанк". Все они теперь официально закреплены в словаре с пометкой "добавление 2025".

По информации РАН, обновление отражает естественные процессы развития русского языка. Это происходит, когда люди используют новые слова в повседневной речи, а также заимствований и лексики, возникающей под влиянием технологических и социальных изменений.

4 августа также в России начался суд над подозреваемыми в нападении на концертный зал в Москве.

Алия Абди
Алия Абди
