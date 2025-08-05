В России начался суд над подозреваемыми в нападении на концертный зал в Москве

4 августа в России начался судебный процесс над 19 обвиняемыми в причастности к прошлогодней стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холл", в результате которой погибли 149 человек и более 600 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, это было одно из самых смертоносных нападений в столице за последние годы.

Фракция группировки "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт, произошедший 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных расстреляли людей, ожидавших начала выступления популярной рок-группы, а затем подожгли здание.

Следственный комитет, главный орган России по расследованию уголовных дел, заявил в июне, что нападение было "спланировано и осуществлено в интересах нынешнего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в стране".

Все четверо подозреваемых опознаны как граждане Таджикистана. Их арестовали через несколько часов после нападения и позже представили перед московским судом со следами жестоких избиений.

В этом году комитет сообщил, что шестерым другим подозреваемым заочно предъявили обвинения. Они объявлены в розыск по подозрению в вербовке и организации подготовки четверых задержанных.

Ранее бортпроводника из США осудили за съемку детей в туалете самолета.