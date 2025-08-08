#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
539.49
627.7
6.75
Мир

В Кении самолет с туристами столкнулся с жирафом

жираф погиб в результате столкновения с легкомоторным самолетом, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 02:08 Фото: pixabay
Одномоторный самолет с группой туристов врезался в жирафа в заповеднике дикой природы Лева в округе Меру и убил его, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Kahawatungu, инцидент произошел во время приземления. Парочка животных рванула поперек взлетки в тот момент, когда самолет садился. Один жираф успел увернуться, а второй – нет.

Как уточняется, пилот и пятеро пассажиров воздушного судна не пострадали. Самолету требуется серьезный ремонт.

Расследованием инцидента занимаются полиция и управление гражданской авиации Кении.

Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел в Мадриде после столкновения с птицей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Uber скрывал о сексуальных домогательствах в поездках
Мир
02:26, 09 августа 2025
Uber скрывал о сексуальных домогательствах в поездках
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: