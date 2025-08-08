В Кении самолет с туристами столкнулся с жирафом

Одномоторный самолет с группой туристов врезался в жирафа в заповеднике дикой природы Лева в округе Меру и убил его, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Kahawatungu, инцидент произошел во время приземления. Парочка животных рванула поперек взлетки в тот момент, когда самолет садился. Один жираф успел увернуться, а второй – нет.

Как уточняется, пилот и пятеро пассажиров воздушного судна не пострадали. Самолету требуется серьезный ремонт.

Расследованием инцидента занимаются полиция и управление гражданской авиации Кении.

