В Кении самолет с туристами столкнулся с жирафом
Фото: pixabay
Одномоторный самолет с группой туристов врезался в жирафа в заповеднике дикой природы Лева в округе Меру и убил его, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Kahawatungu, инцидент произошел во время приземления. Парочка животных рванула поперек взлетки в тот момент, когда самолет садился. Один жираф успел увернуться, а второй – нет.
Как уточняется, пилот и пятеро пассажиров воздушного судна не пострадали. Самолету требуется серьезный ремонт.
Расследованием инцидента занимаются полиция и управление гражданской авиации Кении.
Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел в Мадриде после столкновения с птицей.
