В Минтруда ответили, станет ли 31 декабря официальным выходным днем в Казахстане

Сегодня, 29 июля 2025 года, на пресс-конференции в правительстве представители Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана ответили на просьбы некоторых граждан сделать 31 декабря выходным днем, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что казахстанцы несколько раз предлагали сделать 31 декабря официальным выходным днем, чтобы они могли подготовиться к празднику. Они поинтересовались, насколько это возможно.

"Насколько я знаю, такой вопрос на сегодняшний день не рассматривается", – сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскар Биахметов.

Его ответ дополнил руководитель управления Департамента труда и социального партнерства МТСЗН РК Шалкар Оразбеков.

"Ранее такой вопрос нами несколько раз был рассмотрен, изучен международный опыт: во всех странах 31 декабря считается рабочим днем и 1 и 2 января, за исключением России, являются праздничной датой и являются выходными днями. На сегодняшний день данный вопрос (о придании 31 декабря статуса выходного дня. – Прим. ред.) не рассматриваем. Но предприятия могут сами в рамках внутреннего акта сделать неполным днем либо выходным днем, но на официальном уровне – не рассматривается", – заявил он.

Ранее вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов рассказал о перспективах появления в Казахстане еще одного праздника – Дня энергетики.