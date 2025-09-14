Ограничить доступ детям к соцсетям решили в Турции

Правительство Турции планирует запретить социальные сети для лиц младше 16 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NTV Haber, уже завершена работа над документами, касающимися преступлений, совершаемых детьми. В их числе есть пункт, который запрещает лицам младше 16 лет использовать аккаунты в социальных сетях.

Отмечается, что Турция является членом блока НАТО. В июле в другой стране – участнице альянса, Великобритании, вступили новые положения "Закона о безопасности в интернете". Теперь обязательными являются механизмы проверки возраста посетителей сайтов.

Ранее депутат Мажилиса Жаркынбек Амантайулы высказался о вреде социальных сетей и предложил ввести возрастное ограничение на их использование.