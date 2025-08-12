#АЭС в Казахстане
Мир

Китайские ученые внедрили робота-антилопу в дикое стадо на Тибете

Китай, ученые, антилопы, исследования, робот, Тибет, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 18:55 Фото: pixabay
Китайские ученые не перестают удивлять. На этот раз они внедрили животноподобного робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье. Это сделано для того, чтобы наблюдать за их жизнью, средой обитания и экологической обстановкой, сообщает Zakon.kz.

Издали механизированное создание похоже на настоящих антилоп, вблизи возле глаз "шпиона" можно заметить камеры.

Согласно данным агентства Синьхуа, робот прошел два километра и успешно влился в стадо в заповеднике Кэкэсили в северо-западной части Тибетского нагорья на высоте более 4600 метров над уровнем моря. Настоящие антилопы проявили интерес к "новенькому", но не испугались его.

Фото: Xinhua/Jiao Xufeng

Тибетская антилопа, которую по-другому называют оронго или чиру, является одним из самых малоизученных парнокопытных животных в мире. В основном она обитает в высокогорных степях Тибетского плато в Китае и на территории региона Ладакх в Индии. Из-за ценной шерсти вид страдает от браконьерства.

Ранее стало известно, что робот-гуманоид поступил в университет на актерский факультет по специальности "драматургия и кино". Он будет изучать традиционную китайскую оперу.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
