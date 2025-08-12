Китайские ученые внедрили робота-антилопу в дикое стадо на Тибете
Издали механизированное создание похоже на настоящих антилоп, вблизи возле глаз "шпиона" можно заметить камеры.
Согласно данным агентства Синьхуа, робот прошел два километра и успешно влился в стадо в заповеднике Кэкэсили в северо-западной части Тибетского нагорья на высоте более 4600 метров над уровнем моря. Настоящие антилопы проявили интерес к "новенькому", но не испугались его.
Фото: Xinhua/Jiao Xufeng
Тибетская антилопа, которую по-другому называют оронго или чиру, является одним из самых малоизученных парнокопытных животных в мире. В основном она обитает в высокогорных степях Тибетского плато в Китае и на территории региона Ладакх в Индии. Из-за ценной шерсти вид страдает от браконьерства.
