106 км за раз: китайский робот установил новый мировой рекорд

Гуманоидный робот китайского производства установил новый мировой рекорд Гиннесса. Он прошел 106 км между городами Сучжоу и Шанхаем и весь путь, не останавливаясь, соблюдал Правила дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

По словам представителей компании-разработчика, аппаратное оснащение позволило роботу успешно перемещаться в сложных условиях, преодолевая светофоры, узкие проходы и переполненные тротуары, сохраняя стабильное восприятие обстановки и днем, и ночью.

Робот шел по асфальтированным дорогам, мощеным тротуарам, мостам, соблюдая правила дорожного движения.

Фото: guinnessworldrecords.com

По прибытии в Шанхай, как говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса, механический герой описал свое путешествие как "незабываемый опыт в его машинной жизни", с юмором предположив, что "ему, возможно, понадобятся новые туфли".

В Москве 10 ноября 2025 года представили первого человекоподобного робота, и он сразу упал на сцене.