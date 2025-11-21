#АЭС в Казахстане
Мир

106 км за раз: китайский робот установил новый мировой рекорд

робот, рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 16:54 Фото: pixabay
Гуманоидный робот китайского производства установил новый мировой рекорд Гиннесса. Он прошел 106 км между городами Сучжоу и Шанхаем и весь путь, не останавливаясь, соблюдал Правила дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

По словам представителей компании-разработчика, аппаратное оснащение позволило роботу успешно перемещаться в сложных условиях, преодолевая светофоры, узкие проходы и переполненные тротуары, сохраняя стабильное восприятие обстановки и днем, и ночью.

Робот шел по асфальтированным дорогам, мощеным тротуарам, мостам, соблюдая правила дорожного движения.

Фото: guinnessworldrecords.com

По прибытии в Шанхай, как говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса, механический герой описал свое путешествие как "незабываемый опыт в его машинной жизни", с юмором предположив, что "ему, возможно, понадобятся новые туфли".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 16:54
BYD, Geely и Volkswagen начнут собирать китайские роботы

В Москве 10 ноября 2025 года представили первого человекоподобного робота, и он сразу упал на сцене.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
