Китайские ученые установили рекорд по опреснению воды с помощью солнечной энергии

Китайские ученые установили рекорд по опреснению воды с помощью испарения солнечного пара. Метод является экологически чистым и эффективным и позволяет отфильтровать больше воды в день, чем другие аналогичные методы, сообщает Zakon.kz.

Группа ученых смогла очистить около 22 литров воды на квадратный метр в день, что примерно достаточно для 10 взрослых людей и "значительно больше", чем при других методах опреснения воды солнечным паром, сообщает SCMP.

Ученые использовали металлический титановый порошок с высокой способностью к поглощению солнечного излучения и смешали его с другими материалами для создания цилиндрических испарителей.

Чашеобразные испарители были спроектированы таким образом, чтобы минимизировать потери энергии по сравнению с плоскими испарителями, и смогли достичь скорости испарения 6,09 кг в час.

Автор работы и доцент Северо-Восточного университета в провинции Ляонин Ян Бо сообщил, что их метод "установил мировой рекорд" по скорости испарения.

В традиционном опреснении для отделения соли от морской воды используется обратный осмос. Для этого вода под давлением пропускается через небольшие мембраны, которые отделяют ее от других компонентов. Это энергоемкий процесс. По данным Министерства энергетики США, около 25-40% стоимости опресненной воды приходится на электроэнергию, необходимую для работы насосов, создающих осмотическое давление.

При использовании метода солнечного пара испарители поглощают тепло, превращая воду в пар и оставляя соль. Пар перемещается в более холодное пространство для сбора, где происходит его конденсация в очищенную воду.

Янг сообщил, что паровой метод является "экологически чистым и эффективным" и не приводит к выбросам углекислого газа, поскольку для опреснения воды используется солнечный свет, а не давление.

По словам Янга, проведенное исследование открывает новое направление в опреснении морской воды, которое позволит эффективно решать проблему нехватки воды и при этом экономить электроэнергию.

Благодаря увеличенной площади поверхности цилиндрический испаритель, разработанный командой, способен предотвратить засорение солью, что очень важно для повышения эффективности солнечных паровых систем.

Ученые добавили, что этот процесс не только обеспечивает более устойчивый способ опреснения морской воды, но и может быть распространен на производство топлива, стерилизацию пара и выработку электроэнергии.