Американец отловил рекордное количество питонов, получив более 2,5 млн тенге

Житель Флориды Аарон Манн вместе с партнершей Кристиной Краус поймал 87 бирманских питонов и получил денежный приз, сообщает Zakon.kz.

По информации News Nation Now, американец сделал это в июле в рамках программы по борьбе с инвазивными видами. Отмечается, что программа Южного управления водных ресурсов Флориды выплачивает охотникам по 50 долларов (более 27 тыс. тенге) за каждого пойманного питона длиной до 1,2 м. За каждый дополнительный фут доплачивают еще 25 долларов (более 13,5 тыс. тенге).

Согласно данным издания, Манн стал рекордсменом июля, отловив больше всего змей по сравнению с остальными охотниками, и получил дополнительный приз в тысячу долларов (около 541 тыс. долларов).

Издание также пишет, что во Флориде ковровые питоны, не имея естественных врагов, активно уничтожают местных птиц, млекопитающих и рептилий, угрожая экосистеме национального парка Эверглейдс. С 2025 года программа ввела новую систему поощрений, чтобы мотивировать охотников сокращать популяцию опасных змей.

