На таможне задержали китаянку с редкими питонами в бюстгальтере

На границе между материковым Китаем и Гонконгом сотрудники таможни задержали женщину с четырьмя питонами в бюстгальтере, сообщает Zakon.kz.

По информации Metro, пассажирка спешила пройти через порт Футянь, была взволнованной и нервной. Ее поведение показалось таможенникам подозрительным. На вопрос о декларируемых предметах женщина уверенно ответила, что у нее ничего нет запрещенного. Однако сотрудники решили провести досмотр.

Как уточняется, при более тщательной проверке стало ясно, что в бюстгальтере женщины что-то спрятано. Выяснилось, что пассажирка пыталась пронести через границу четырех шаровидных питонов, находящихся под угрозой исчезновения. После этого женщину отвели в отдельное помещение для допроса. Там она призналась, что пыталась провезти змей на материковую часть Китая за символическую плату. Рептилии были немедленно изъяты, а дело передано для дальнейшего расследования.

Шаровидные питоны находятся под охраной китайского законодательства, и содержание этих змей в качестве домашних питомцев в стране запрещено.

Ранее сообщалось, что в Австралии пассажир самолета напал на члена экипажа из-за замечания после уборной.