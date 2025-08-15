Историческая встреча Трампа и Путина на Аляске: что известно к этому часу
Фото: Zakon.kz
В ночь на 16 августа на Аляске (США) состоятся переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Это первая после 2019 года личная встреча президентов двух стран. Что известно к этому часу – в материале Zakon.kz.
- Встреча тет-а-тет Дональда Трампа и Владимира Путина может занять шесть-семь часов и пройдет с участием помощников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире "Первого канала". Он рассчитывает, что встреча Путина и Трампа завершится результативно.
- Трамп заявил, что надеется добиться прекращения огня в Украине быстро, но "огорчится", если это не случится в пятницу.
- Он также заявил, что рассчитывает на то, что переговоры с Путиным пройдут "очень хорошо", в противном случае он очень быстро вернется в Вашингтон.
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
- Также стало известно, что телефонный разговор президентов Беларуси и США Александра Лукашенко и Дональда Трампа состоялся по инициативе американского президента, сообщил в пятницу постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
- Ту-214 с Путиным на борту вошел в воздушное пространство США, следует из данных FlightRadar24.
Ранее мы писали, что, по мнению экспертов, нынешний саммит – поворотный этап для всей мировой геополитики. Подробнее можно узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript