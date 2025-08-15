Исторические переговоры Путина и Трампа начались на Аляске

Исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа начались на Аляске, сообщает Zakon.kz.

Они воздержались от реплик для прессы в начале переговоров и не стали отвечать на вопросы СМИ.



Ранее президент США Дональд Трамп 15 августа лично встретил российского лидера Владимира Путина на летном поле военной базы в Анкоридже.

Также сообщалось, что запланированная встреча один на один между президентами пройдет в другом формате – при участии советников обоих лидеров. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

По ее данным, к Трампу присоединится госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф. К Путину присоединятся глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

