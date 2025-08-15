#АЭС в Казахстане
Мир

Исторические переговоры Путина и Трампа начались на Аляске

Путин, Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 00:30 Фото: Х/The White House
Исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа начались на Аляске, сообщает Zakon.kz.

Они воздержались от реплик для прессы в начале переговоров и не стали отвечать на вопросы СМИ.

Ранее президент США Дональд Трамп 15 августа лично встретил российского лидера Владимира Путина на летном поле военной базы в Анкоридже.

Также сообщалось, что запланированная встреча один на один между президентами пройдет в другом формате – при участии советников обоих лидеров. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

По ее данным, к Трампу присоединится госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф. К Путину присоединятся глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Читайте также
Дональд Трамп лично встретил Владимира Путина в Анкоридже
Мир
00:10, 16 августа 2025
Дональд Трамп лично встретил Владимира Путина в Анкоридже
На Аляску из Магадана прибыл российский самолет: за его полетом следили свыше 400 тыс. человек
Мир
22:50, 15 августа 2025
На Аляску из Магадана прибыл российский самолет: за его полетом следили свыше 400 тыс. человек
Историческая встреча Путина и Трампа на Аляске: что известно к этому часу
Мир
21:45, 15 августа 2025
Историческая встреча Путина и Трампа на Аляске: что известно к этому часу
