Россия и США: мир в ожидании переговоров Путина и Трампа на Аляске

В ночь на 16 августа, на Аляске (США) состоятся переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Это первая после 2019 года года личная встреча президентов двух стран. По мнению экспертов, нынешний саммит – поворотный этап для всей мировой геополитики, сообщает Zakon.kz.

Как пройдут переговоры?

Известно, что начало переговоров запланировано на 00:30 по времени Астаны. Но сначала Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций по формуле "пять на пять".

По завершении переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию. Центральной темой переговоров будет "урегулирование конфликта в Украине", в том числе с учетом результатов обсуждений 6 августа 2025 года в Кремле с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

По словам источников, будут также затронуты широкие вопросы, связанные с обеспечением мира и безопасности и двусторонним сотрудничеством, в частности в торгово-экономической сфере.

Сообщается, что со стороны России в состав делегации войдут: министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Лютник, глава Минфина Скотт Бессент и глава ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Также с президентом Дональдом Трампом на Аляску приедут спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Почему для встречи была выбрана Аляска

Для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа выбрана авиабаза Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине Анкориджа. Согласно данным с официального сайта базы, там размещены 5,5 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников, прикомандированных к 673-му авиакрылу ВВС США.

По сведениям CNN, администрация президента США рассчитывала, что удастся избежать приема российской делегации непосредственно на территории американского военного объекта. Но из-за туристического сезона и наплыва туристов на Аляску у Белого дома не осталось других вариантов для локации встречи. Площадка для переговоров должна удовлетворять стороны и отвечать необходимым требованиям.

Вместе с тем, Трамп намерен принять Путина на Аляске с наивысшими почестями и лично поприветствовать российского лидера по прибытии, передает NBC.

В пользу Аляски, как места переговоров, говорит и тот факт, что до середины XIX века Аляска была территорией России и была продана Соединенным Штатам в 1867 году за 7,2 млн долларов золотом.

Помимо исторических связей, Аляска привлекательна и с позиции географического расположения. Россию и США разделяет морская граница в Беринговом проливе в несколько километров. Кроме того, встреча на территории штата освобождает от необходимости запрашивать воздушное пространство для перелета, подчеркивает газета The Washington Post.

Есть и еще один символизм. Рядом с военной базой Эльмендорф-Ричардсон находится мемориальное кладбище, где захоронены девять летчиков и четверо погибших в 1942–1945 годах при перегоне самолетов из США в рамках ленд-лиза – поэтому место для проведения саммита становится вдвойне значимым на фоне 80-летия окончания Второй мировой войны.

Что ожидается на переговорах?

Предстоящие переговоры будут пробными, их цель – завершение российско-украинского конфликта, а также финальный этап урегулирования – встреча Путина и Зеленского, заявил Трамп. По его словам, будет обсужден в том числе "обмен территориями". Президент США отметил, что для обеих сторон конфликта "будут и плохие вещи". "Мы изменим линии фронта", – сказал он и допустил, что выйдет из переговорного процесса, если встреча пройдет неудачно.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов долгосрочного мирного урегулирования конфликта в Украине, хотя на Аляске и в Арктике "пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов". Ранее Ушаков заявил, что Россия получила от США "приемлемое" предложение насчет урегулирования конфликта в Украине.

Что пишут о саммите мировые СМИ?

CNN (США). Путин, вероятно, будет стремиться убедить Трампа в том, что цели России разумны и что Россия привержена мирному урегулированию, даже если мирное урегулирование, к которому стремится Путин, требует полного подчинения Украины. Затем он может попытаться склонить Трампа к поддержке затяжного дипломатического процесса без прекращения войны.

The Washington Post (США). На саммите Трампу следует действовать осторожно и систематично. Точкой отсчета переговоров в пятницу станет требование Путина о том, чтобы Украина в одностороннем порядке вывела войска из оставшихся под ее контролем территорий Донецка в обмен на прекращение огня. Трамп может спокойно предложить альтернативу, выдвинутую европейскими союзниками: Россия сначала соглашается на прекращение огня как предварительное условие для любых взаимных территориальных уступок. В таких условиях обмен оставшихся частей Донецка на территории в Запорожской и Херсонской областях, которые сейчас занимает Россия, может быть приемлемым. Гарантии безопасности также должны стать частью обсуждения.

Süddeutsche Zeitung (Германия). Обещания Трампа актуальны лишь на данный момент. Вполне возможно, что в среду он якобы "в основном" согласился с европейцами и президентом Украины Владимиром Зеленским, например, в том, как должны быть определены сроки прекращения огня и мирных переговоров. Или в том, что Украину нельзя принуждать к уступке территорий. Или в том, что на Путина можно повлиять только военным и экономическим давлением, а не разговорами. Но все это не означает, что взгляды и мнение Трампа останутся прежними в пятницу.

Мнение Трампа об Украине временами казалось противоречивым. Ранее на этой неделе он заявлял, что может "уйти и просто пожелать всем удачи", но уже в среду пригрозил "очень серьезными последствиями", если Путин не согласится прекратить спецоперацию после саммита на этой неделе.

The Print, Индия. Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, которая должна состояться 15 августа на Аляске, пожалуй, является одной из самых ожидаемых. Ее последствия будут иметь огромное значение не только для отношений между США и Россией и для будущего Украины, но и для всего трансатлантического миропорядка в целом. Независимо от исхода встречи между Путиным и Трампом, очевидно, что чрезмерная склонность президента США к заключению сделок создала впечатление, что европейские союзники стали зависимыми от изменчивого Белого дома. Тот факт, что европейские лидеры призывают Трампа учитывать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы, прежде чем уступать требованиям Путина, красноречиво говорит об их растущей обеспокоенности трансатлантическим партнерством.

The Economist. Издание предполагает, что Трамп после встречи выдвинет ультиматум Украине и Европе ради принуждения их к миру. У западных партнеров США остается два пути: либо согласиться на перестройку европейской безопасности, либо рисковать тем, что Вашингтон сократит разведывательную и военную поддержку Украины.

В конце напомним, что президент США Дональд Трамп заявил: "Я скажу президенту Путину: вы должны остановить эту войну, вы должны покончить с этим". Также Трамп отметил, что допускает нормализацию торговых отношений с Москвой, и добавил, что "РФ обладает очень ценными земельными ресурсами".