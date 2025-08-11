#АЭС в Казахстане
Мир

Перед встречей Путина и Трампа резко подскочила стоимость проживания в отелях Аляски

Встреча Путина и Трампа в Аляске, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 08:46 Фото: pixabay
Номера в отелях крупнейшего города Аляски – Анкоридже – подорожали почти в два раза в преддверии встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Так, например, по данным сайта Booking, номер в отеле Hilton Anchorage стоил 347 долларов за ночь, а после анонса встречи двух президентов взлетел до 657 долларов. Wyndham Garden Anchorage Airport подорожал с 499 до 609 долларов за ночь. Почти вдвое подняли стоимость отели The Wildbirch Hotel in JdV by Hyatt и Hampton Inn Anchorage.

"Для Путина этот визит – событие редкое", – отмечают эксперты-международники.

Последний раз глава России был в США в 2015 году, когда выступал на Генассамблее ООН и беседовал с Бараком Обамой. С Трампом у него уже шесть встреч за плечами, но все проходили на чужой территории: от саммита G20 в Германии до встречи в Японии. Затем личные контакты прекратились после июля 2019 года. Тогда демократы обвинили Дональда Трампа в "российском влиянии" на выборы.

О городе Анкоридже известно то, что это крупнейший город Аляски, который находится в 7 тыс. км от Москвы и 5 тыс. км от Вашингтона.

"Это все равно ближе к столицам США и России, чем возможные альтернативы", – утверждают эксперты.

 Это малонаселенная местность без мегаполисов. По предположению организаторов, именно поэтому там удастся избежать левых активистов и протестов. В городе имеется необходимая и компактная инфраструктура и возможен высокий уровень контроля безопасности со стороны армии и спецслужб.

8 августа Владимир Путин рассказал Касым-Жомарту Токаеву о переговорах со спецпосланником Трампа.

Фото Алия Абди
Алия Абди
