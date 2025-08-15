Переговоры Путина и Трампа в узком составе завершились

Ночью 16 августа 2025 года переговоры Путина и Трампа в составе "три на три", длящиеся более двух часов, завершились, сообщает Zakon.kz.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля.





"Переговоры в узком составе завершились", – говорится в публикации.

Беседа продолжалась 2 часа 45 минут.

Всех журналистов запустили в зал, где пройдет пресс-конференция.





"Журналисты занимают места в пресс-центре. На пресс-волле, который будет за спинами президентов, надпись Pursuing Peace – "Стремление у миру", – передает корреспондент "Ведомостей".

Ранее в 1:10 Трамп перед саммитом заявил Fox News, что введение вторичных санкций оказало бы разрушительное влияние на экономику России, но "возможно, этого не придется делать".

В 00:48 Белый дом анонсировал, что после 02:00 по московскому времени Трамп даст интервью Fox News. На 1:00 анонсировано интервью, которое было записано в самолете до начала встречи.

Ранее сообщалось, что исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа начались на Аляске.