Переговоры Путина и Трампа в узком составе завершились
Фото: РИА Новости
Ночью 16 августа 2025 года переговоры Путина и Трампа в составе "три на три", длящиеся более двух часов, завершились, сообщает Zakon.kz.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля.
"Переговоры в узком составе завершились", – говорится в публикации.
Беседа продолжалась 2 часа 45 минут.
Всех журналистов запустили в зал, где пройдет пресс-конференция.
"Журналисты занимают места в пресс-центре. На пресс-волле, который будет за спинами президентов, надпись Pursuing Peace – "Стремление у миру", – передает корреспондент "Ведомостей".
Ранее в 1:10 Трамп перед саммитом заявил Fox News, что введение вторичных санкций оказало бы разрушительное влияние на экономику России, но "возможно, этого не придется делать".
В 00:48 Белый дом анонсировал, что после 02:00 по московскому времени Трамп даст интервью Fox News. На 1:00 анонсировано интервью, которое было записано в самолете до начала встречи.
Ранее сообщалось, что исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа начались на Аляске.
