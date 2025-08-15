#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.87
632.01
6.76
Мир

Переговоры Путина и Трампа в узком составе завершились

Переговоры на Аляске, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 03:37 Фото: РИА Новости
Ночью 16 августа 2025 года переговоры Путина и Трампа в составе "три на три", длящиеся более двух часов, завершились, сообщает Zakon.kz.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля.


"Переговоры в узком составе завершились", – говорится в публикации.

Беседа продолжалась 2 часа 45 минут.

Всех журналистов запустили в зал, где пройдет пресс-конференция.


"Журналисты занимают места в пресс-центре. На пресс-волле, который будет за спинами президентов, надпись Pursuing Peace"Стремление у миру", – передает корреспондент "Ведомостей".

Ранее в 1:10 Трамп перед саммитом заявил Fox News, что введение вторичных санкций оказало бы разрушительное влияние на экономику России, но "возможно, этого не придется делать".

В 00:48 Белый дом анонсировал, что после 02:00 по московскому времени Трамп даст интервью Fox News. На 1:00 анонсировано интервью, которое было записано в самолете до начала встречи.

Ранее сообщалось, что исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа начались на Аляске.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Супруги больше года жили с телом любовника ради соцвыплат
Мир
04:59, 16 августа 2025
Супруги больше года жили с телом любовника ради соцвыплат
Итоги встречи на Аляске: Путин и Трамп озвучили решения по украинскому конфликту
Мир
04:28, 16 августа 2025
Итоги встречи на Аляске: Путин и Трамп озвучили решения по украинскому конфликту
Зеленский озвучил ключевые ожидания от встречи Трампа и Путина
Мир
02:59, 16 августа 2025
Зеленский озвучил ключевые ожидания от встречи Трампа и Путина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: