#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
525.28
607.85
6.47
Политика

Токаев и Путин провели переговоры в расширенном составе

президент РФ Владимир Путин, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 17:58 Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 ноября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.

"В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия", – говорится в сообщении, распространенном в среду.

Фото: akorda.kz

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в узком составе. Что обсудили президенты, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Переговоры Токаева и Путина в узком составе: что обсудили президенты
16:29, 09 ноября 2023
Переговоры Токаева и Путина в узком составе: что обсудили президенты
Токаев о переговорах с Путиным: Отличались деловитостью и откровенностью
22:19, 27 ноября 2024
Токаев о переговорах с Путиным: Отличались деловитостью и откровенностью
Токаев провел переговоры с президентом Конго
12:29, 02 августа 2024
Токаев провел переговоры с президентом Конго
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: