Токаев и Путин провели переговоры в расширенном составе
Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран, сообщает Zakon.kz.
Об этом 12 ноября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.
"В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия", – говорится в сообщении, распространенном в среду.
Фото: akorda.kz
Ранее Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в узком составе. Что обсудили президенты, можете узнать здесь.
