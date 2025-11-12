Токаев и Путин провели переговоры в расширенном составе

Фото: akorda.kz

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 ноября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды. "В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия", – говорится в сообщении, распространенном в среду. Фото: akorda.kz Ранее Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в узком составе. Что обсудили президенты, можете узнать здесь.

