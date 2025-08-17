Ураган "Эрин" добрался до побережья Доминиканы

Из-за урагана "Эрин" Центр по ЧС Доминиканской Республики повысил до желтого уровень опасности для ряда провинций, расположенных на атлантическом побережье, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Diario Libre, эта мера касается восьми провинций, а в самой столице и столичном округе сохраняется зеленый уровень опасности.

"Ведомство рекомендовало гражданам не находиться вблизи рек и водоемов из-за риска повышения уровня воды. Хотя ураган пройдет, как прогнозируют эксперты, примерно в 300 км от территории Доминиканы, центр предупредил о возможности сильных ливней, ветра и гроз", – говорится в сообщении.

HURRICANE HUNTERS — Viewing from the cockpit 👀#Erin #Beast and what happens next will boggle the mind. The "eye" as Hurricane 🌀Hunters flew through was barely 7 miles wide. In about 3 days, it will be closer to 60-70 miles wide (max winds will decrease). pic.twitter.com/KAzll18Z2O — John Gaughan (@GaughanRogue) August 16, 2025

Также ведомство запретило находиться в ближайшие часы на пляжах и рекомендовало удалиться от прибрежных зон из-за опасности формирования больших волн. Судам, находящимся около атлантического побережья, целесообразно оставаться в порту.

The last 12 hours of Major Hurricane Erin.



One of the fastest-intensifying hurricanes ever recorded in the Atlantic, and also one of the earliest Category 5s on record in the basin.



Mesmerizing storm to watch from space. pic.twitter.com/OEFKH6J53T — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) August 17, 2025

Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Эрин" достиг пятой (наивысшей) категории по шкале Саффира – Симпсона. "Эрин" движется на запад со скоростью 28 км/ч. Максимальная скорость ветра достигает 69 м/с.