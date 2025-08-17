#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Мир

Ураган "Эрин" добрался до побережья Доминиканы

ураган, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 14:14 Фото: Х//BackpirchCrew
Из-за урагана "Эрин" Центр по ЧС Доминиканской Республики повысил до желтого уровень опасности для ряда провинций, расположенных на атлантическом побережье, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Diario Libre, эта мера касается восьми провинций, а в самой столице и столичном округе сохраняется зеленый уровень опасности.

"Ведомство рекомендовало гражданам не находиться вблизи рек и водоемов из-за риска повышения уровня воды. Хотя ураган пройдет, как прогнозируют эксперты, примерно в 300 км от территории Доминиканы, центр предупредил о возможности сильных ливней, ветра и гроз", – говорится в сообщении.

Также ведомство запретило находиться в ближайшие часы на пляжах и рекомендовало удалиться от прибрежных зон из-за опасности формирования больших волн. Судам, находящимся около атлантического побережья, целесообразно оставаться в порту.

Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Эрин" достиг пятой (наивысшей) категории по шкале Саффира – Симпсона. "Эрин" движется на запад со скоростью 28 км/ч. Максимальная скорость ветра достигает 69 м/с.

Андрей Дюсупов
