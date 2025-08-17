Ураган "Эрин" добрался до побережья Доминиканы
По информации газеты Diario Libre, эта мера касается восьми провинций, а в самой столице и столичном округе сохраняется зеленый уровень опасности.
"Ведомство рекомендовало гражданам не находиться вблизи рек и водоемов из-за риска повышения уровня воды. Хотя ураган пройдет, как прогнозируют эксперты, примерно в 300 км от территории Доминиканы, центр предупредил о возможности сильных ливней, ветра и гроз", – говорится в сообщении.
HURRICANE HUNTERS — Viewing from the cockpit 👀#Erin #Beast and what happens next will boggle the mind. The "eye" as Hurricane 🌀Hunters flew through was barely 7 miles wide. In about 3 days, it will be closer to 60-70 miles wide (max winds will decrease). pic.twitter.com/KAzll18Z2O— John Gaughan (@GaughanRogue) August 16, 2025
Также ведомство запретило находиться в ближайшие часы на пляжах и рекомендовало удалиться от прибрежных зон из-за опасности формирования больших волн. Судам, находящимся около атлантического побережья, целесообразно оставаться в порту.
The last 12 hours of Major Hurricane Erin.— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) August 17, 2025
One of the fastest-intensifying hurricanes ever recorded in the Atlantic, and also one of the earliest Category 5s on record in the basin.
Mesmerizing storm to watch from space. pic.twitter.com/OEFKH6J53T
Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Эрин" достиг пятой (наивысшей) категории по шкале Саффира – Симпсона. "Эрин" движется на запад со скоростью 28 км/ч. Максимальная скорость ветра достигает 69 м/с.