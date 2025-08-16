#АЭС в Казахстане
Мир

Ураган "Эрин" бушует в Атлантическом океане: он усилился до второй категории

ураган, шторм, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 09:51 Фото: Х/NHC_Atlantic
Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Эрин" достиг второй категории по шкале Саффира – Симпсона, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Национальном центре США по наблюдению за ураганами.

"Атмосферное явление движется на северо-запад со скоростью 27 км/ч. Максимальная скорость ветра в пределах стихии достигает 44,4 м/с", – говорится в сообщении.

Сейчас "Эрин" находится на расстоянии 405 км к юго-востоку от британской заморской территории Ангилья. Штормовых предупреждений в связи с ураганом пока не объявлялось.

Ранее сообщалось, что тропический шторм сформировался в понедельник, 11 августа, вблизи островов Кабо-Верде.

Сильный снегопад обрушился на Австралию в начале августа 2025 года. В северных частях Нового Южного Уэльса выпало 40 см снега, больше всего с середины 1980-х годов.

Андрей Дюсупов
