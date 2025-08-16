Ураган "Эрин" бушует в Атлантическом океане: он усилился до второй категории
Об этом заявили в Национальном центре США по наблюдению за ураганами.
"Атмосферное явление движется на северо-запад со скоростью 27 км/ч. Максимальная скорость ветра в пределах стихии достигает 44,4 м/с", – говорится в сообщении.
Сейчас "Эрин" находится на расстоянии 405 км к юго-востоку от британской заморской территории Ангилья. Штормовых предупреждений в связи с ураганом пока не объявлялось.
Hurricane #Erin is now a Category 2, with sustained winds of 100 miles an hour & a pressure of 979 mb. This is WAY ahead of schedule, and it’s obvious that this system is intensifying rapidly.— CollinsWx 🌪️ (@Collins_Wx) August 16, 2025
New NHC cone peaks at 145 mile an hour winds, and this may not even be the highest… pic.twitter.com/E9RDVOGUyS
Ранее сообщалось, что тропический шторм сформировался в понедельник, 11 августа, вблизи островов Кабо-Верде.
