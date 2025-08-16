Ураган "Эрин" бушует в Атлантическом океане: он усилился до второй категории

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Эрин" достиг второй категории по шкале Саффира – Симпсона, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Национальном центре США по наблюдению за ураганами.

"Атмосферное явление движется на северо-запад со скоростью 27 км/ч. Максимальная скорость ветра в пределах стихии достигает 44,4 м/с", – говорится в сообщении.

Сейчас "Эрин" находится на расстоянии 405 км к юго-востоку от британской заморской территории Ангилья. Штормовых предупреждений в связи с ураганом пока не объявлялось.

Hurricane #Erin is now a Category 2, with sustained winds of 100 miles an hour & a pressure of 979 mb. This is WAY ahead of schedule, and it’s obvious that this system is intensifying rapidly.



New NHC cone peaks at 145 mile an hour winds, and this may not even be the highest… pic.twitter.com/E9RDVOGUyS — CollinsWx 🌪️ (@Collins_Wx) August 16, 2025

Ранее сообщалось, что тропический шторм сформировался в понедельник, 11 августа, вблизи островов Кабо-Верде.

