Мир

Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Флаги стран СНГ, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 08:40 Фото: akorda.kz
Власти Украины одобрили законопроект о выходе из соглашения СНГ "О взаимодействии государств – участников Содружества Независимых Государств в случае эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", сообщает Zakon.kz.

По данным РБК, об этом сообщил представитель украинского Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

Страны – участницы СНГ подписали это соглашение в апреле 1996 года.

Соглашение устанавливает порядок совместных действий при эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайной ситуации. Документ определяет, как государства будут обмениваться информацией, оказывать взаимную помощь и использовать транспорт и ресурсы для безопасного вывоза людей.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп и Вэнс примут участие в виртуальной встрече с Зеленским и европейскими союзниками.

Аксинья Титова
