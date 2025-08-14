Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Власти Украины одобрили законопроект о выходе из соглашения СНГ "О взаимодействии государств – участников Содружества Независимых Государств в случае эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", сообщает Zakon.kz.

По данным РБК, об этом сообщил представитель украинского Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

Страны – участницы СНГ подписали это соглашение в апреле 1996 года.

Соглашение устанавливает порядок совместных действий при эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайной ситуации. Документ определяет, как государства будут обмениваться информацией, оказывать взаимную помощь и использовать транспорт и ресурсы для безопасного вывоза людей.

