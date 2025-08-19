#АЭС в Казахстане
Мир

Госслужащие Турции вышли на забастовки

Забастовка в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 07:50 Фото: gazetearena
По всей Турции начались забастовки в государственных органах, сообщает Zakon.kz.

Причиной такого решение стало то, что при инфляции, превышающей 40%, на 2026 год предусматривается повышение зарплат лишь на 10% в первые шесть месяцев и на шесть процентов во вторые шесть месяцев. А в 2027 году ожидается повышение только на четыре процента каждые шесть месяцев, передает Gazete Arena.

Кроме того, на втором заседании правительственной комиссии сделано предложение о повышении базовой зарплаты на одну тыс. турецких лир.

"Такое предложение выглядит как насмешка в разрезе цен на продукты и приходящих счетов. Ведь на эту сумму сейчас в Турции можно купить лишь один кг мяса", – отметили участники забастовки.

Некоторые госорганы опустели, поскольку 18 августа на работу в рамках забастовки вообще никто не вышел.

В крупнейших городах Сербии также вспыхнули беспорядки.

Фото Алия Абди
Алия Абди
