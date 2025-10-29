#АЭС в Казахстане
События

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Турции

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 09:00 Фото: akorda.kz
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Турции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 29 октября 2025 года Акорда, Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ с национальным праздником – Днем Республики.

"Президент Казахстана подчеркнул, что в рамках его официального визита в Турцию в этом году состоялись содержательные переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В телеграмме выражена уверенность в том, что достигнутые в Анкаре договоренности и важные инициативы придадут импульс дальнейшему укреплению стратегического партнерства между двумя странами", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев также пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Турции – благополучия и процветания.

Накануне, 28 октября, Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Чехии с Днем независимости.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
