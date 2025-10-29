Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Турции

Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Турции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 29 октября 2025 года Акорда, Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ с национальным праздником – Днем Республики.

"Президент Казахстана подчеркнул, что в рамках его официального визита в Турцию в этом году состоялись содержательные переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В телеграмме выражена уверенность в том, что достигнутые в Анкаре договоренности и важные инициативы придадут импульс дальнейшему укреплению стратегического партнерства между двумя странами", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев также пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Турции – благополучия и процветания.

Накануне, 28 октября, Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Чехии с Днем независимости.