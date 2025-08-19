СМИ рассматривают аэропорт имени Ататюрка для саммита Путин – Зеленский – Трамп

Издание Milliyet рассматривает аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле как одно из самых подходящих мест для возможного трехстороннего саммита по Украине, сообщает Zakon.kz.

Издание отмечает, что локация удобна для организации строгих мер безопасности. Во-первых, транспортные самолеты могут доставить системы ПВО. Во-вторых, развернуть их сразу после посадки.

"Здание для проведения саммита находится всего в сотне шагов от стоянки самолетов, что соответствует требованиям спецслужб", – говорится в публикации.

Кроме того, территория аэропорта закрыта для публики, а близость к морю позволяет привлечь Военно-морские силы Турции для дополнительной защиты. С точки зрения политической конъюнктуры аэропорт имени Ататюрка также является оптимальным местом.

"Турция одновременно член НАТО и формальный кандидат в ЕС, но не вводила авиационное эмбарго против России и не присоединилась к западным санкциям", – отмечают эксперты.

Только, со слов Трампа, трехсторонняя встреча станет возможной после предварительной встречи Путина с Зеленским.