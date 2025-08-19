#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
540
630.72
6.72
Мир

СМИ рассматривают аэропорт имени Ататюрка для саммита Путин – Зеленский – Трамп

Саммит Путин-Зеленский-Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 08:05 Фото: gid.travel
Издание Milliyet рассматривает аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле как одно из самых подходящих мест для возможного трехстороннего саммита по Украине, сообщает Zakon.kz.

Издание отмечает, что локация удобна для организации строгих мер безопасности. Во-первых, транспортные самолеты могут доставить системы ПВО. Во-вторых, развернуть их сразу после посадки.

"Здание для проведения саммита находится всего в сотне шагов от стоянки самолетов, что соответствует требованиям спецслужб", – говорится в публикации.

Кроме того, территория аэропорта закрыта для публики, а близость к морю позволяет привлечь Военно-морские силы Турции для дополнительной защиты. С точки зрения политической конъюнктуры аэропорт имени Ататюрка также является оптимальным местом.

"Турция одновременно член НАТО и формальный кандидат в ЕС, но не вводила авиационное эмбарго против России и не присоединилась к западным санкциям", – отмечают эксперты.

Только, со слов Трампа, трехсторонняя встреча станет возможной после предварительной встречи Путина с Зеленским.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Токио назвали лучшим городом мира для удаленной работы и отдыха
Мир
08:50, Сегодня
Токио назвали лучшим городом мира для удаленной работы и отдыха
Госслужащие Турции вышли на забастовки
Мир
07:50, Сегодня
Госслужащие Турции вышли на забастовки
Сначала Путин и Зеленский: Трамп подвел итоги встречи в Вашингтоне
Мир
03:30, 19 августа 2025
Сначала Путин и Зеленский: Трамп подвел итоги встречи в Вашингтоне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: