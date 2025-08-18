#АЭС в Казахстане
Мир

Сначала Путин и Зеленский: Трамп подвел итоги встречи в Вашингтоне

О встрече Путин-Зеленский-Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 03:30 Фото: whitehouse
Президент США Дональд Трамп на своей персональной платформе Truth Social поделился итогами встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщает Zakon.kz.

Помимо главы Украины, Трамп в Белом доме встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александером Стуббом, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, премьер-министром Великобритании Кииром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Мы говорили о гарантиях безопасности для Украины, которые предоставят различные европейские страны при координации с Соединенными Штатами. Все участники выразили удовлетворение возможностью достижения мира между Россией и Украиной".Дональд Трамп

Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России.

"По итогам встреч я связался с президентом Путиным и начал подготовку к его встрече с президентом Зеленским в месте, которое будет определено позднее. После этой встречи планируется трехсторонний формат – два президента и я сам", – отметил Трамп.

Также со слов Трампа, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф взяли на себя координацию инициатив по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Фото: truthsocial

Ранее стали известны основные заявления Трампа и Зеленского на встрече с европейскими лидерами.

Фото Алия Абди
Алия Абди
