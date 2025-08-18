Сначала Путин и Зеленский: Трамп подвел итоги встречи в Вашингтоне
Фото: whitehouse
Президент США Дональд Трамп на своей персональной платформе Truth Social поделился итогами встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщает Zakon.kz.
Помимо главы Украины, Трамп в Белом доме встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александером Стуббом, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, премьер-министром Великобритании Кииром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
"Мы говорили о гарантиях безопасности для Украины, которые предоставят различные европейские страны при координации с Соединенными Штатами. Все участники выразили удовлетворение возможностью достижения мира между Россией и Украиной".Дональд Трамп
Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России.
"По итогам встреч я связался с президентом Путиным и начал подготовку к его встрече с президентом Зеленским в месте, которое будет определено позднее. После этой встречи планируется трехсторонний формат – два президента и я сам", – отметил Трамп.
Также со слов Трампа, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф взяли на себя координацию инициатив по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
Фото: truthsocial
Ранее стали известны основные заявления Трампа и Зеленского на встрече с европейскими лидерами.
