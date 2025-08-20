#АЭС в Казахстане
Мир

Бизнесмен в самолете по пути в Цюрих пытался изнасиловать 15-летнюю девочку

попытка изнасилования , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 20:03 Фото: freepik
Бизнесмен из Индии в самолете по пути из Мумбаи в Цюрих попытался изнасиловать спящую 15-летнюю девушку, сообщает Zakon.kz.

Рядом с пострадавшей в самолете сидел 44-летний женатый мужчина. Перед девятичасовым полетом они коротко поговорили, после чего девушка уснула. Об этом пишет газета Daily Mail.

Инцидент произошел в марте 2025 года. Во время полета мужчина попытался надругаться над ней, прикасаясь и обнимая ее, а пострадавшая из-за шока не могла пошевелиться. По прибытии в аэропорт Цюриха мужчину арестовали. Он признал вину и заявил, что осознал, что девушка молода и не дала согласия на его действия.

Спустя почти полгода мужчину осудили. Его приговорили к 1,5 годам тюрьмы условно по делу об изнасиловании и действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. С марта он находится под стражей. Кроме того, бизнесмену запретили въезд в Швейцарию на пять лет, а также ему нельзя заниматься работой, связанной с несовершеннолетними.

Ранее мы сообщали, что в Москве раскрыли дело об изнасиловании школьницы спустя полвека.

Асель Аукешева
