В Москве раскрыли дело об изнасиловании школьницы спустя полвека

В Москве вскоре предстоит суд над мужчиной, который почти 50 лет назад, в 1977 году, изнасиловал школьницу, сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, в мае 1977 года 17-летний подросток напал на девочку в лесопарке на Иваньковском шоссе и надругался над ней, сообщает Lenta.ru. После этого он скрылся, и годами оставался безнаказанным.

Но спустя 48 лет правда все же всплыла на поверхность. Преступника нашли и возбудили дело. Мужчине 1960 года рождения предъявили обвинение по части 4 статьи 117 ("Изнасилование малолетней") УК РФ.

Оказалось, что он уже был судим за аналогичное преступление.

