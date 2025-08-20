Таксист на Крите бросил женщину с детьми в безлюдном месте ради туристов

Таксист на Крите высадил мать с тремя детьми в темном безлюдном месте, чтобы подзаработать на туристах, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Ираклионе, об этом сообщает Tovima. Женщина обратилась в суд после того, как водитель оставил ее с детьми на обочине ради более "выгодных" пассажиров, туристов, ожидавших рядом. При этом у нее разрядился телефон, и она не смогла вызвать другое такси.

Пострадавшая записала номер машины, и вскоре было возбуждено уголовное дело. Ситуация вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи спорят о том, как работают таксисты в популярных туристических регионах.

