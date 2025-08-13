#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Мир

Испанская туристка спасла тонущего ребенка в Китае

спасение тонущего человека, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 23:08 Фото: freepik
Во время отдыха с друзьями в китайском городе Фэнхуан 31-летняя испанка Марта Сантана спасла мальчика, которого унесло течением, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел у реки Тоцзян, пишет China Daily.

Женщина заметила, как ребенок споткнулся и начал тонуть. Не раздумывая Сантана, ранее работавшая тренером по плаванию и спасателем, бросилась в воду и схватила мальчика. Вместе с дедушкой ребенка она вытащила его на берег.

"Инстинкт подсказал мне прыгнуть", – рассказала туристка, добавив, что всегда внимательно относится к безопасности у воды.

Ранее мы сообщали, что китайские ученые внедрили робота-антилопу в дикое стадо на Тибете.

Асель Аукешева
