Испанская туристка спасла тонущего ребенка в Китае

Во время отдыха с друзьями в китайском городе Фэнхуан 31-летняя испанка Марта Сантана спасла мальчика, которого унесло течением, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел у реки Тоцзян, пишет China Daily.

Женщина заметила, как ребенок споткнулся и начал тонуть. Не раздумывая Сантана, ранее работавшая тренером по плаванию и спасателем, бросилась в воду и схватила мальчика. Вместе с дедушкой ребенка она вытащила его на берег.

"Инстинкт подсказал мне прыгнуть", – рассказала туристка, добавив, что всегда внимательно относится к безопасности у воды.

