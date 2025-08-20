#АЭС в Казахстане
Мир

В Индии более 20 человек по ошибке признали мертвыми

Индия, ошибка, смерть, выборы, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 21:54 Фото: pixabay
Ошибка была обнаружена во время выборов. Специальная ревизия выяснила, что имена живых людей перепутали с теми, которых действительно не стало, сообщает Zakon.

Одному из жителей Индии, Минту Пасвану, пришлось лично прийти к главе избиркома штата Бихар, чтобы доказать, что он жив. Мужчина узнал о своей смерти из списков избирателей, уточняет NDTV.

Пасван узнал о своей смерти из списков избирателей. Исправить ошибку помогло только вмешательство одной из индийских политических партий", – пишет издание.

Оказалось, в такую же ситуацию попал еще 21 человек. 10 из них были представлены в Верховном суде, который признал ошибку лишь в двух случаях – у Пасвана и у женщины из округа Рагхопур.

Ранее сообщалось, что Индия заставила Prada признаться в плагиате дизайна обуви. Поводом послужила недавняя коллекция бренда, представленная на Неделе мужской моды в Милане.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
