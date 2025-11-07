Какую ошибку часто допускают люди при чистке зубов

Врач-стоматолог Правин Шарма назвал одну распространенную ошибку, которую часто допускают многие люди при чистке зубов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет La Prensa Grafica, одной из самых распространенных ошибок стоматолог назвал ополаскивание полости рта водой после чистки зубов. По его словам, лучше просто выплюнуть лишнюю пасту, но не вымывать окончательно ее остатки.

Эксперт отметил, что в пастах содержатся полезные для зубов вещества, в том числе фтор. Если ополоснуть рот, то они смоются и, следовательно, перестанут действовать. При этом если не использовать воду после чистки, то зубы останутся под защитой на долгое время, резюмировал Шарма.

Ранее сообщалось, что казахстанка проглотила инструмент во время лечения зуба.