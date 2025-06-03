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Мир

В Нигерии из-за ошибки военных погибли 20 человек

Деревня, военный, оружие, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 08:55 Фото: pexels
Военные Нигерии по ошибке нанесли удар по группе ополченцев, которые защищали деревню Марая от бандитов. Из-за этого погибли 20 мирных жителей, сообщает Zakon.kz.

По информации aljazeera, десятки мирных жителей и несколько коров были захвачены бандитами.

"Тех, кто преследовал бандитов, чтобы спасти похищенных, разбомбил истребитель. Погибли 20 из них", – говорит местный житель.

Выяснилось, что пилот боевого самолета по ошибке принял ополченцев за бандитов и нанес удар по группе. В Министерстве обороны Нигерии инцидент не прокомментировали.

Ранее выяснилось, что более 1,5 тысячи туристов заблокированы в Индии из-за наводнений. 

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Аксинья Титова
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