В Нигерии из-за ошибки военных погибли 20 человек
Фото: pexels
Военные Нигерии по ошибке нанесли удар по группе ополченцев, которые защищали деревню Марая от бандитов. Из-за этого погибли 20 мирных жителей, сообщает Zakon.kz.
По информации aljazeera, десятки мирных жителей и несколько коров были захвачены бандитами.
"Тех, кто преследовал бандитов, чтобы спасти похищенных, разбомбил истребитель. Погибли 20 из них", – говорит местный житель.
Выяснилось, что пилот боевого самолета по ошибке принял ополченцев за бандитов и нанес удар по группе. В Министерстве обороны Нигерии инцидент не прокомментировали.
Ранее выяснилось, что более 1,5 тысячи туристов заблокированы в Индии из-за наводнений.
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