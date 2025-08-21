#АЭС в Казахстане
Мир

Выключать телефоны во время взлета и посадки самолетов обязали в Нигерии

В Нигерии пассажиров обязали выключать телефоны в самолете, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 07:45 Фото: pixabay
В Нигерии пассажиров обязали выключать телефоны во время взлета и посадки самолетов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 августа на своей странице в Х написал представитель Управления гражданской авиации республики Майкл Ачимугу. Такое решение принято "в целях обеспечения безопасности пассажиров" и будет применяться ко всем местным авиакомпаниям.

"Некоторые самолеты технически не оборудованы для работы с авиарежимом. Из-за этого у разных авиакомпаний действуют разные правила. Если позволить всем пассажирам просто включать авиарежим, могут возникнуть сложности. Поэтому безопаснее установить единые требования – полностью выключать устройства", – разъяснил решение чиновник.

Ведомство обязало авиаперевозчиков обновить свои инструкции по безопасности, чтобы они соответствовали новым требованиям.

С 1 октября 2025 года на борту самолетов дубайской авиакомпании Emirates запрещается использовать любые пауэрбанки.

Фото Алия Абди
Алия Абди
