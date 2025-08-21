Выключать телефоны во время взлета и посадки самолетов обязали в Нигерии

В Нигерии пассажиров обязали выключать телефоны во время взлета и посадки самолетов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 августа на своей странице в Х написал представитель Управления гражданской авиации республики Майкл Ачимугу. Такое решение принято "в целях обеспечения безопасности пассажиров" и будет применяться ко всем местным авиакомпаниям.

"Некоторые самолеты технически не оборудованы для работы с авиарежимом. Из-за этого у разных авиакомпаний действуют разные правила. Если позволить всем пассажирам просто включать авиарежим, могут возникнуть сложности. Поэтому безопаснее установить единые требования – полностью выключать устройства", – разъяснил решение чиновник.

Henceforth, the regulation per phones and other electronic devices in Nigeria has been unified:



ALL PHONES MUST BE SWITCHED OFF DURING THE CRITICAL ASPECTS OF TAKE OFF AND LANDING.



All airlines must amend their security programmes to reflect this if different in their current… https://t.co/2ZfjbdO3eb — Michael Achimugu (@mikeachimugu01) August 19, 2025

Ведомство обязало авиаперевозчиков обновить свои инструкции по безопасности, чтобы они соответствовали новым требованиям.

С 1 октября 2025 года на борту самолетов дубайской авиакомпании Emirates запрещается использовать любые пауэрбанки.