Мир

Пассажирский самолет загорелся во время посадки в Австралии

самолет загорелся во время посадки в Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 19:02 Фото: pixabay
Сразу после посадки в Брисбене самолет авиакомпании Virgin Australia загорелся, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Independent, рейс VA454 из Дарвина встретили службы экстренного реагирования после возгорания тормозной системы.

Отмечается, что для тушения огня на борту Boeing 737-800 были направлены несколько пожарных расчетов аэропорта.

Согласно данным портала, никто из 178 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что вертолет с пассажирами упал на частный дом в Дагестане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
