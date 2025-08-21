Мыши, мухи, растения стартовали с "Байконура" в космос: новые подробности

В госкорпорации "Роскосмос" сегодня, 21 августа 2025 года, раскрыли подробности про полет спутника "Бион-М" №2 с "живыми организмами", сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале госкорпорации говорится, что:

"По телеметрической информации, полученной сегодня, работа аппарата проходит штатно, все живые организмы успешно начали свое путешествие в космосе ".

20 августа 2025 года ракета "Союз-2.1б" со спутником "Бион-М" №2 стартовала с космодрома "Байконур". Спутник вывели на орбиту. Согласно данным "Роскосмоса", к звездам отправились 75 мышей, 1500 мух-дрозофил, растения, семена и грибы.

Отмечалось, что аппарат доставят на высокоширотную орбиту с большим наклонением высотой 370-380 км. Ученые хотят проверить ее биологическую безопасность. На такой орбите больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов. Полет запланирован на 30 суток.