#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Мир

Мыши, мухи, растения стартовали с "Байконура" в космос: новые подробности

ракета, запуск, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 19:14 Фото: Telegram/roscosmos_gk
В госкорпорации "Роскосмос" сегодня, 21 августа 2025 года, раскрыли подробности про полет спутника "Бион-М" №2 с "живыми организмами", сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале госкорпорации говорится, что:

"По телеметрической информации, полученной сегодня, работа аппарата проходит штатно, все живые организмы успешно начали свое путешествие в космосе".

20 августа 2025 года ракета "Союз-2.1б" со спутником "Бион-М" №2 стартовала с космодрома "Байконур". Спутник вывели на орбиту. Согласно данным "Роскосмоса", к звездам отправились 75 мышей, 1500 мух-дрозофил, растения, семена и грибы.

Отмечалось, что аппарат доставят на высокоширотную орбиту с большим наклонением высотой 370-380 км. Ученые хотят проверить ее биологическую безопасность. На такой орбите больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов. Полет запланирован на 30 суток.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Трамп больше не хочет устраивать встречу Путина и Зеленского
Мир
19:29, Сегодня
Трамп больше не хочет устраивать встречу Путина и Зеленского
Папа Римский призвал верующих поститься 22 августа и молиться о мире
Мир
08:53, Сегодня
Папа Римский призвал верующих поститься 22 августа и молиться о мире
Список миллиардеров низкого роста появился в соцсетях
Мир
08:45, Сегодня
Список миллиардеров низкого роста появился в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: