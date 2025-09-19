#АЭС в Казахстане
Мир

Спутник с мышами и мухами вернулся на Землю

аппарат с мышами и мухами, приземление, степи Оренбуржья, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 17:38 Фото: pexels
19 сентября 2025 года в степях Оренбуржья совершила плановую посадку спускаемая капсула российского исследовательского спутника "Бион-М" № 2, который был запущен месяц назад в целях изучения влияния космической радиации на живые организмы, сообщает Zakon.kz.

На борту аппарата весом 6,4 тонн находились 75 мышей мужского пола, около 1,5 тыс. дрозофил, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур.

Кроме того, в космос были запущены грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из уже побывавших в космосе семян.

В Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос" уточнили, что теперь их отправят в Москву для участия в дальнейших исследованиях.

11 сентября стало известно, что с Байконура к МКС полетел грузовой корабль с оборудованием и едой для экипажа.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
