Спутник с мышами и мухами вернулся на Землю

19 сентября 2025 года в степях Оренбуржья совершила плановую посадку спускаемая капсула российского исследовательского спутника "Бион-М" № 2, который был запущен месяц назад в целях изучения влияния космической радиации на живые организмы, сообщает Zakon.kz.

На борту аппарата весом 6,4 тонн находились 75 мышей мужского пола, около 1,5 тыс. дрозофил, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур.

Кроме того, в космос были запущены грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, выращенных из уже побывавших в космосе семян.

В Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос" уточнили, что теперь их отправят в Москву для участия в дальнейших исследованиях.

11 сентября стало известно, что с Байконура к МКС полетел грузовой корабль с оборудованием и едой для экипажа.