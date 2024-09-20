Астана – площадка для сплочения всего мира: эксперт о роли Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане нацелен на сплочение мирового сообщества. Потому что религия начинается с истины и призывает человечество к стабильности, миру и гармонии с окружающей средой.

Об этом заявил главный эксперт отдела методической работы и сбора средств Центра развития межконфессионального и межцивилизационного диалога имени Н. Назарбаева Руслан Ибраев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в основе религии заложено стремление к жизненности. В ней важны знание, рассудительность и разум.

"Мировые религии, такие как ислам, христианство и буддизм, основаны на доброжелательных призывах пророков. Доброжелательность и человечность у Будды, Пророка Иисуса и Пророка Мухаммеда были важнейшим проявлением к окружающим". Руслан Ибраев

Однако добрые истоки религии были сильно искажены в средние века. Различные негативные силы использовали верующих в своих интересах в конфликтах и бессмысленном кровопролитии. Этот процесс продолжился вплоть до XX-XXI веков. Поэтому в начале нового тысячелетия мир столкнулся с такими опасными тенденциями, как терроризм, экстремизм и религиозный радикализм. Они угрожают политике и безопасности на глобальном уровне, от них страдают целые государства и народы, поделился мнением Ибраев.

"Террористическая атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года потрясла мир. Святой Иоанн Павел II, приехавший в нашу страну с официальным визитом, раскритиковал это трагическое событие. Понимая необходимость межрелигиозного и межцивилизационного диалога для укрепления и стабильности в мире, власти Казахстана тогда собрали религиозных лидеров за одним столом в Астане и предложили идею совместного противодействия таким явлениям, угрожающим глобальной безопасности. В 2003 году Казахстан реализовал эту инициативу и организовал первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий". Руслан Ибраев

По словам эксперта, эта важная инициатива была организована в Астане, сердце евразийского континента, не случайно. Ведь казахская степь всегда была местом встречи разных культур. Кроме того, она соседствует с четырьмя основными цивилизациями: Европой на северо-западе, с Китаем на востоке, с Индией на юге и исламскими цивилизациями на юго-западе. Поэтому на протяжении многих веков Астана стала регионом мудрости, впитавшим в себя ценные идеи и знания различных культур и цивилизаций. Учитывая, что мудрость возникает через диалог, она также ведет к взаимному уважению.

"Модель мирного сосуществования, взаимного уважения, обмена идеями и вступления в диалог, которую привила казахская степь, пропагандируется и представляется миру на Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Таким образом, наш народ распространяет по миру выработанные им добродетели толерантности и гостеприимства. Религиозные лидеры, приехавшие в Казахстан, признают этот успешный опыт и демонстрируют его преимущество миру. Это существенный вклад в обеспечение стабильности в мире". Руслан Ибраев

В своем выступлении на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря об особой роли религий в укреплении взаимоотношений и согласия в мире, четко определил важность собрания религиозных лидеров за одним столом и поиска общих решений задач в непростой период.

Под этим контекстом объединение усилий заключается не только в поиске общего согласия, но и в том, чтобы учиться друг у друга. Обучение является основой духовного и культурного развития человечества.

"Каждая цивилизация и религия настолько индивидуализированы и обладают своими особенностями, что сумели раскрыть различные аспекты и глубины человеческой природы. Например, религии и культуры, происходящие с индийского субконтинента, уделяли особое внимание физиологии и медицине, а также распространяли такие практики, как йога и медитация, всему миру. Китайская цивилизация добилась больших успехов, ставя в приоритет этику и дисциплину. А западная цивилизация отдавала дань раскрытию жизненного предназначения человека, тогда как восточная цивилизация акцентировала на мудрости и духовной ценности. Многие из этих традиций нашли отражение в казахском мировоззрении, его традиционном и религиозном мировоззрении, духовной сущности, глубоко укорененной в истории". Руслан Ибраев

В настоящее время, как резюмировал Руслан Ибраев, Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал площадкой для определения роли религии в новую эпоху, поиска пути принесения мира и стабильности в будущее человечества, на которой религиозные лидеры не только отмечают важность мира на земле, но и делятся своей мудростью о том, как его поддерживать.

Этот диалог, основанный на взаимопонимании и уважении, будет способствовать устойчивому развитию человечества и продолжит демонстрировать миру ценность мирного сосуществования.