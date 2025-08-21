Папа Римский призвал верующих поститься 22 августа и молиться о мире

Папа Римский Лев XIV призывал верующих провести пятницу, 22 августа, в посте и молитвах об установлении мира в Украине и других регионах, где продолжаются военные действия, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Ватикана, 22 августа католическая церковь отмечает литургическую память Девы Марии.

"Пусть это будет день поста и молитвы, дабы господь даровал нам мир и справедливость, дабы он осушил слезы тех, кто страдает от нынешних вооруженных конфликтов", – обратился 20 августа Папа Римский к польским паломникам, прибывшим в Ватикан.

Понтифик попросил верующих внести в их прошения мольбу о даре мира – безоружного и обезоруживающего – для всей земли, особенно для Украины и Ближнего Востока.

11 августа американская певица Мадонна обратилась с призывом к духовному лидеру католической церкви и главе государства Ватикан Папе Льву XIV посетить сектор Газа.