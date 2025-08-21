#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
538.33
626.99
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
538.33
626.99
6.71
Мир

Папа Римский призвал верующих поститься 22 августа и молиться о мире

22 августа - литургическая память Девы Марии, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 08:53 Фото: vaticannews.va
Папа Римский Лев XIV призывал верующих провести пятницу, 22 августа, в посте и молитвах об установлении мира в Украине и других регионах, где продолжаются военные действия, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Ватикана, 22 августа католическая церковь отмечает литургическую память Девы Марии.

"Пусть это будет день поста и молитвы, дабы господь даровал нам мир и справедливость, дабы он осушил слезы тех, кто страдает от нынешних вооруженных конфликтов", – обратился 20 августа Папа Римский к польским паломникам, прибывшим в Ватикан.

Понтифик попросил верующих внести в их прошения мольбу о даре мира – безоружного и обезоруживающего – для всей земли, особенно для Украины и Ближнего Востока.

11 августа американская певица Мадонна обратилась с призывом к духовному лидеру католической церкви и главе государства Ватикан Папе Льву XIV посетить сектор Газа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Список миллиардеров низкого роста появился в соцсетях
Мир
08:45, Сегодня
Список миллиардеров низкого роста появился в соцсетях
Выключать телефоны во время взлета и посадки самолетов обязали в Нигерии
Мир
07:45, Сегодня
Выключать телефоны во время взлета и посадки самолетов обязали в Нигерии
В Малайзии школьница занялась порнобизнесом и бросила учебу
Мир
06:50, Сегодня
В Малайзии школьница занялась порнобизнесом и бросила учебу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: