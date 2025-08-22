Как Стив Джобс заработал свой первый миллиард

Стало известно, что свой первый миллиард Стив Джобс заработал вовсе не на Apple, сообщает Zakon.kz.

По данным Fortune, это произошло благодаря мультфильмам. Все началось с неожиданной покупки в 1986 году, когда после вынужденного ухода из Apple Джобс приобрел за 10 млн долларов подразделение компьютерной графики у самого Джорджа Лукаса. Такой шаг многим тогда показался странным, ведь сам Джобс несколько раз был готов продать эту компанию, которая сейчас известна как Pixar.

Переломный момент наступил в ноябре 1995 года. Ситуация была напряженной, потому что до премьеры "Истории игрушек" оставалась неделя, а вместе с выходом фильма должно было состояться и первое публичное размещение акций компании.

"Финансовый директор Pixar тогда сравнил этот момент с олимпийским финалом ведь вся работа многих лет зависела от успеха одного проекта", – говорится в публикации.

И этот успех превзошел все ожидания. Акции Pixar, которые планировали продавать по 12-14 долларов, к концу первого дня торгов взлетели до 39 долларов. Кассовые сборы "Истории игрушек" с Томом Хэнксом и Тимом Алленом в главных ролях вдвое превысили прогнозы. И именно в этот день Джобс, владелец 80% акций Pixar, стал миллиардером.

Затем он триумфально вернулся в Apple, а Pixar демонстрировал ошеломительный успех с "Корпорацией монстров", "В поисках Немо" и "Суперсемейкой". Финальным аккордом стала продажа Pixar Disney в 2006 году за 7,4 млрд долларов. Доля Джобса в этой сделке составила около 4,6 млрд долларов.

"Так что свои самые громкие проекты в Apple Стив Джобс финансировал во многом благодаря успеху в мире анимации", – отметил автор публикации.

