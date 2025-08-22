#АЭС в Казахстане
Мир

Как Стив Джобс заработал свой первый миллиард

Миллиардер Стив Джобс, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 03:44 Фото: biography
Стало известно, что свой первый миллиард Стив Джобс заработал вовсе не на Apple, сообщает Zakon.kz.

По данным Fortune, это произошло благодаря мультфильмам. Все началось с неожиданной покупки в 1986 году, когда после вынужденного ухода из Apple Джобс приобрел за 10 млн долларов подразделение компьютерной графики у самого Джорджа Лукаса. Такой шаг многим тогда показался странным, ведь сам Джобс несколько раз был готов продать эту компанию, которая сейчас известна как Pixar.

Переломный момент наступил в ноябре 1995 года. Ситуация была напряженной, потому что до премьеры "Истории игрушек" оставалась неделя, а вместе с выходом фильма должно было состояться и первое публичное размещение акций компании.

"Финансовый директор Pixar тогда сравнил этот момент с олимпийским финалом ведь вся работа многих лет зависела от успеха одного проекта", – говорится в публикации.

И этот успех превзошел все ожидания. Акции Pixar, которые планировали продавать по 12-14 долларов, к концу первого дня торгов взлетели до 39 долларов. Кассовые сборы "Истории игрушек" с Томом Хэнксом и Тимом Алленом в главных ролях вдвое превысили прогнозы. И именно в этот день Джобс, владелец 80% акций Pixar, стал миллиардером.

Затем он триумфально вернулся в Apple, а Pixar демонстрировал ошеломительный успех с "Корпорацией монстров", "В поисках Немо" и "Суперсемейкой". Финальным аккордом стала продажа Pixar Disney в 2006 году за 7,4 млрд долларов. Доля Джобса в этой сделке составила около 4,6 млрд долларов.

"Так что свои самые громкие проекты в Apple Стив Джобс финансировал во многом благодаря успеху в мире анимации", – отметил автор публикации.

Фото Алия Абди
Алия Абди
